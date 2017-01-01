В Херсонской области засудили депутата за смертельное ДТП

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

К 5 годам лишения свободы осужден депутат, который совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

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Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области от 15 августа 2019 года осужден депутат Голопристанского городского совета Херсонской области, который 19.06.2016, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Голопристанского района Херсонской области, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего нанес последней тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

При этом помощь пострадавшей не предоставил и оставил место дорожно-транспортного происшествия.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном производстве осуществлялось прокуратурой Херсонской области.

Как сообщалось 8 августа, на Волыни в ДТП погиб депутат.

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