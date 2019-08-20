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Сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах - СБУ

Комментариев: 2
Накануне Дня независимости злоумышленники планировали теракт в местах массового скопления людей.
Сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах - СБУ
© httfacebook.com/SecurSerUkraine
Фото 1/3
  • СБУ сообщила о подготовке теракта ко Дню Флага
  • Злоумышленники планировали провокации накануне Дня Независимости
  • СБУ изъяла взрывные устройства у задержанных
Сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах - СБУ
СБУ сообщила о подготовке теракта ко Дню Флага
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Парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку“, - говорится в сообщении.

Вместе с сообщниками он планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

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Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в частности, во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта “KVARTAL-FEST“ 23 августа на территории Сумщины.

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Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений., продолжается досудебное следствие.

Ранее ГПУ объявила подозрения “главе МИД“, “омбудсмену“ и членам “спецкомиссий“ “ДНР“.

 

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Теги: СБУ, теракт, Сумы, взрывчатка, День Флага, День Независимости
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Комментариев (2)
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Лаптев    20.08.2019, 14:18
Оценка:  0
Лаптев
Всего три месяца у власти, а от квартальных клоунов тошнит всю страну .
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 14:23
Оценка:  +1
KREMLIN_DEVIL
Только не расию. Им этот "концерт" нравиЦа!
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