Сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах - СБУ
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Парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
“Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку“, - говорится в сообщении.
Вместе с сообщниками он планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.
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Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в частности, во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта “KVARTAL-FEST“ 23 августа на территории Сумщины.
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Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений., продолжается досудебное следствие.
Ранее ГПУ объявила подозрения “главе МИД“, “омбудсмену“ и членам “спецкомиссий“ “ДНР“.
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