Под Харьковом 15-летняя школьница повесилась из-за неразделенной любви

Девочка очень страдала из-за разрыва с молодым человеком.

В Харьковской области девочка-подросток повесилась из-за разрыва со своим молодым человеком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

Читай также: В Одессе на улице мужчина повесился на газовой трубе

Несчастный случай произошел в поселке Слобожанское, в понедельник, 19 августа. Тело девушки нашли соседи примерно в 17:40. Они вызвали на место следственно-оперативную группу.

Погибшей оказалась 15-летняя школьница. Она решила свести счеты с жизнью путем повешения. Тело нашли на дереве в подвешенном состоянии.

Читай также: Одессит сбросил бывшую жену с балкона после попытки ее обокрасть

Оказалось, что причиной самоубийства школьницы стал разрыв с ее молодым человеком. Девочка не смогла пережить неразделенную любовь.

Полицейские признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, двое братьев повесились в Харьковской области. Накануне младший из родственников узнал о том, что у него онкологическое заболевание.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram