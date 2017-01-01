Под Харьковом 15-летняя школьница повесилась из-за неразделенной любви
В Харьковской области девочка-подросток повесилась из-за разрыва со своим молодым человеком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.
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Несчастный случай произошел в поселке Слобожанское, в понедельник, 19 августа. Тело девушки нашли соседи примерно в 17:40. Они вызвали на место следственно-оперативную группу.
Погибшей оказалась 15-летняя школьница. Она решила свести счеты с жизнью путем повешения. Тело нашли на дереве в подвешенном состоянии.
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Оказалось, что причиной самоубийства школьницы стал разрыв с ее молодым человеком. Девочка не смогла пережить неразделенную любовь.
Полицейские признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.
Напомним, двое братьев повесились в Харьковской области. Накануне младший из родственников узнал о том, что у него онкологическое заболевание.
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