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Под Харьковом 15-летняя школьница повесилась из-за неразделенной любви

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Девочка очень страдала из-за разрыва с молодым человеком.
Девочка повесилась из-за парня
Девочка повесилась из-за парня
hk.npu.gov.ua

В Харьковской области девочка-подросток повесилась из-за разрыва со своим молодым человеком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

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Несчастный случай произошел в поселке Слобожанское, в понедельник, 19 августа. Тело девушки нашли соседи примерно в 17:40. Они вызвали на место следственно-оперативную группу.

Погибшей оказалась 15-летняя школьница. Она решила свести счеты с жизнью путем повешения. Тело нашли на дереве в подвешенном состоянии. 

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Оказалось, что причиной самоубийства школьницы стал разрыв с ее молодым человеком. Девочка не смогла пережить неразделенную любовь. 

Полицейские признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, двое братьев повесились в Харьковской области. Накануне младший из родственников узнал о том, что у него онкологическое заболевание. 

 

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Теги: самоубийство, подросток, повесилась, девочка, неразделенная любовь
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