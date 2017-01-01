В деле о расстрелах на Майдане защита требует вызвать десятки свидетелей

Прокуратура просит удовлетворить запрос защиты только частично, так как часть свидетелей не скажет ничего полезного из-за отсутствия в то время на месте событий.

В деле по расстрелам на Майдане требуют допросить публичных лиц и правоохранителей УНИАН

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Суд по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, адвокаты пяти экс-беркутовцев заявили о вызове в суд нескольких десятков свидетелей. Об этом сообщило Громадське.

По словам адвоката Игоря Варфоломеева, защита просит вызвать в суд 38 бывших и действующих правоохранителей, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий.

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Также защита хочет допросить несколько очевидцев событий - командиров подразделений, находивихся в центральной части Киева непосредственно на Майдане Независимости.

Кроме того, требуют вызвать лиц, обслуживавших громкоговоритель, и лиц, находившиеся у спецавтомобиля, лиц, обслуживавших водометы "Торнадо", госисполнителей и несколько человек из руководства тогдашнего главного управления МВД.

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"Мы исследовали много видео новостей, из них звучали публичные выступления лиц, мы ориентируем как публичное заявление, эти лица - это Кличко Виталий, Луценко Юрий, Геннадий Москаль, Андрей Парубий, Сергей Пашинский, Андрей Шевченко, Андрей Портнов, Леонид Кожара, Елена Лукаш, а также легендированные свидетели", - отметил Варфоломеев.

Еще один адвокат Стефан Решко отметил, что защита намерена доказать, что "никакого умысла на уничтожение Майдана не было".

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"За четыре года слушаний у нас выкристаллизовалась проблематика в этом деле. Мы неоднократно говорили, что обстановка искажена обвинением, мы неоднократно говорили о том, что люди погибли во время обоюдного огня", - уверяет он.

"Мы хотим доказать, что никакого умысла на уничтожение Майдана не было. Мы не разделяем позицию, что когда всех обвели циркулем - если были на службе, то виноваты. И поэтому мы планируем допросить легендированных свидетелей", - отметил он.

"Относительно так называемых лидеров Майдана - мы хотим выяснить, почему их не было 20 февраля, и почему они не остановили это силовое противостояние", - добавил Решко.

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Обвиняемый в этом деле экс-беркутовец Олег Янишевский отметил, что после согласования этого ходатайства может появиться несколько свидетелей.

Прокурор Янис Симонов попросил суд частично удовлетворить ходатайство защитников.

"Не только рота "Беркута", но и другие правоохранители принимали участие в этих преступлениях. 19 марта был вывод о телесных повреждениях в отношении сотрудников правоохранительных органов (38 человек) - эти лица получили ранения до 20 февраля, о каких события 20 февраля они могут рассказать?", - возмутила прокурор.

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"Но мы не против допроса из этого списка нынешнего заместителя командира полка - Тягнырядно", - отметил прокурор.

"Мы также не возражаем против допроса работников днепропетровского "Беркута", так как эти лица 20 февраля 2014 были на улице Институтской. Мы возражаем против допроса руководителей подразделений "Беркута" из Николаева, Чернигова, Одессы - потому что они не были в этот день на Институтской. Мы не возражаем против свидетелей ГУ МВД", - добавил он.

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Прокурор также не прочь допроса публичных лиц, кроме Портнова, Кожары, Лукаш, "потому что они ничего больше не смогут сообщить".

Напомним, ранее сообщалось, что суд заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко.

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