Сытник прокомментировал ситуацию с прослушкой в кабинете Стрижевской

В НАБУ отметили, что не прослушивают людей незаконно.

Сытник отрицает причастность к прослушке в ГПУ пресс-служба НАБУ

Глава НАБУ Артем Сытник, ведомство которого уличили в установке прослушивающих устройств в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, прокомментировал ситуацию. Об этом передает УНИАН.

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По словам Сытника, НАБУ не занимается несанкционированной прослушкой. По его мнению, установка прослушивающих спецсредств в служебном кабинете замгенпрокурора Анжелы Стрижевской - не более чем слухи.

Не хочу комментировать слухи, - заявил Сытник.

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Также глава Национального антикоррупционного бюро Украины акцентировал внимание на том, что все прослушки его ведомство делает исключительно на законных основаниях после постановления суда. Обвинения в прослушке Стрижевской резко отрицает.

Напомним, в кабинете зама Луценко обнаружили прослушку. Винят Сытника. У генпрокурора связывают такую находку с тем, что замгенпрокурора руководит прокурором по делу Артема Сытника.

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