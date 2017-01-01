Сытник прокомментировал ситуацию с прослушкой в кабинете Стрижевской
Глава НАБУ Артем Сытник, ведомство которого уличили в установке прослушивающих устройств в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, прокомментировал ситуацию. Об этом передает УНИАН.
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По словам Сытника, НАБУ не занимается несанкционированной прослушкой. По его мнению, установка прослушивающих спецсредств в служебном кабинете замгенпрокурора Анжелы Стрижевской - не более чем слухи.
Не хочу комментировать слухи, - заявил Сытник.
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Также глава Национального антикоррупционного бюро Украины акцентировал внимание на том, что все прослушки его ведомство делает исключительно на законных основаниях после постановления суда. Обвинения в прослушке Стрижевской резко отрицает.
Напомним, в кабинете зама Луценко обнаружили прослушку. Винят Сытника. У генпрокурора связывают такую находку с тем, что замгенпрокурора руководит прокурором по делу Артема Сытника.
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