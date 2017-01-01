Полицейского порезали в харьковском метро

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудник полиции получил ранения во время прекращения конфликта в харьковском метрополитене и был доставлен в больницу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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"19 августа около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского" две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в область грудной клетки", - рассказали в полиции.

Несмотря на получение ранения, как отмечается, сержант полиции задержал нападавшего. Вещественное доказательство изъято.

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Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.

Как сообщалось 15 августа, под Черкассами во время оформления ДТП напали на полицейского.

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