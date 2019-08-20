Украинец пытался попасть в Польшу в багажнике авто

Мужчине запретили выезд из страны.

Гражданин Украины пытался попасть в Польшу незаконным путем в багажнике автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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О намерении незаконно пересечь государственную границу гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны, узнали сотрудники оперативных подразделений Западного регионального управления ГПСУ. За нарушителем тщательно наблюдали и поймали при попытке пересечь границу.

Он спрятался в багажнике dpsu.gov.ua

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Сотрудниками ГПСУ было зафиксировано, что двое граждан въехали на пункт пропуска “Рава-Русская” около часа ночи. Между тем, паспортный контроль прошел только водитель. Пассажира нашли в багажнике автомобиля. Им оказался мужчина 1971 года рождения, которому запрещен выезд с территории Украины.

Действия водителя подпадают под признаки уголовного преступления по ст. 332 УКУ. А гражданина Украины, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Нарушителей передали сотрудникам Нацполиции.

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