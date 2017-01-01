В Луганской области найден тайник с боеприпасами, сделанный участником НВФ
Во время мероприятий по борьбе с незаконным оборотом средств поражения в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области выявлено тайник с оружием и боеприпасами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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“Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручные противотанковые гранатометы, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22. Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм“, - сказано в сообщении.
По оперативной информации, тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщалось 31 июля, в Луганской области нашли большой тайник “ЛНР“ с оружием.
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