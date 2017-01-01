"Слуга народа" решила делить руководство в ряде комитетов с оппозицией

При этом комитеты поделят по пропорциональному принципу, где "СН" занимают 60%.

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Новоизбранные депутаты собрались 20 августа на очередное заседание Подготовительной группы. Руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков заверил, что они готовы уступить руководством в некоторых комитетах, передает "24 канал".

На заседании обсуждали количество комитетов в Раде и их персональный состав. Известно, что уже 121 депутат из разных фракций подал свои заявки на участие в комитетах.

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Так, "Слуга народа" собирается отдать некоторые определенные руководящие должности в комитетах депутатам из оппозиционных фракций.

"Все будет согласно пропорционален принципу. Мы предложим свое видение руководителей и заместителей комитетов. Исходяпропорции, представителей партии "Слуга народа" в будущем парламенте будет 60%", -- сказал Разумков.

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Однако, отдельные депутаты выразили недовольство тем, что количество депутатов в комитете будет регулируемое - от 7 до 31 нардепа.

Так, депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов заявил, что Комитет по вопросам европейской интеграции состоять только из семи народных избранников, хотя многие другие комитетов имеют более 30 депутатов в составе.

Напомним, ранее в парламенте определились со схемой размещения депутатов в зале ВР.

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