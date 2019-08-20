Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Закарпатье во время незаконной охоты застрелили мужчину

Комментариев: 1
Погибшему было 39 лет.
Пострадавший скончался на месте
Пострадавший скончался на месте
zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области во время незаконной охоты мужчина выстрелил в своего товарища, в результате чего последний скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района.

Читай также: В Ровенской области охотника, который убил своего товарища, ждет суд

Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лесомассиве вблизи села.

Прибывшие по вызову правоохранители, установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, ведь сейчас отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. По данным полиции, ружья, которые взяли с собой жители Хустского района, незарегистрированы, а разрешения на охоту отсутствуют.

По признакам ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища, сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось 21 января, 101-летняя американка одним выстрелом убила двух оленей.

Поделись:
Теги: охота, стрельба, убийство, Закарпатье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    20.08.2019, 15:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Вот что бывает с теми кто на той земле отказывает "евроинтеграции"...Гоми ки окончательно распоясались!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь