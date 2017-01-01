Владелец “Токио Стар” отказал в компенсациях постояльцам, - мэрия Одессы

В деле о резонансном пожаре появились новые детали.

Владелец отеля “Токио Стар”, при пожаре в котором погибли 9 человек, отказал в компенсациях пострадавшим постояльцам. Об этом заявили в мэрии Одессы, передает Думская.

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Известно, что вице-мэр Одессы Павел Вугельман от имени 63 постояльцев горевшего отеля, которые нуждались в материальной поддержке, связался с полицией, спросив о возможной компенсации, и получил ответ, что владелец отеля бизнесмен Вадим Черный не будет ничего выплачивать.

Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался, - заявил мэр города Геннадий Труханов.

Между тем, сам владелец скандальной гостиницы Вадим Черный также сделал заявление. Он сказал, что чиновники его оклеветали и все их заявления являются ложью.

Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты, - сказал Черный.

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Напомним, сгоревшую гостиницу в Одессе переоформили из депо в склад, а не в отель. Ни в каких регистрационных документах отель не упоминается, указаны только складские помещения и ничего о проживании людей.

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