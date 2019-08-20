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У Порошенко возмущены тем, что в комитете евроинтеграции оставили 7 мест

Комментариев: 4
При этом цифровой трансформацией займутся 20 человек.
Вице-премьер уверен, что евроинтеграцией долдны заниматься больше людей
Вице-премьер уверен, что евроинтеграцией долдны заниматься больше людей
Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе

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"Слуги народа" решили своеобразно регулировать состав комитетов ВР. Об этом написала в Facebook вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции и новоизбранный депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады", - отметила она.

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"Отвергнув общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы - от 7 до 31 депутата", руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должны не более семи (!) человек", - возмущена депутат.

"Одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать 20 депутатов", - говорит Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, это не только нарушение основ демократии и этики, а, прежде всего, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.

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Климпуш-Цинцадзе напомнила, что евроинтеграция - это длительная, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны.

"Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы", - отметила она.

По словам вице-премьера, нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, но и ускорить его. "Именно это обещало руководство" Слуги народа "европейским чиновникам", - подчеркнула политик.

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Напомним, ранее сообщалось, что Разумкова выдвинули в спикеры Верховной Рады, а Стефанчука - в вице-спикеры.

 

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Теги: комитеты, Рада, "ЕС", Слуга народа, евроинтеграция
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    20.08.2019, 17:30
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Справедливости ради следует признать, что сами виноваты. Если бы занимались страной вместо своих мальдивских хатынок, не было бы сейчас никакой зелени при власти.
atos    20.08.2019, 17:20
Оценка:  +1
atos
X y e c o c b l ваше место на napaшe)))))
T-REX2    20.08.2019, 17:02
Оценка:  0
T-REX2
хватит,наевроинтегрировали уже
Voland1818    20.08.2019, 17:06
Оценка:  -1
Voland1818
Поросятко 5 лет евроинтегрировало евроинтегрировало да не выевроинтегрировало ))))
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