У Порошенко возмущены тем, что в комитете евроинтеграции оставили 7 мест

При этом цифровой трансформацией займутся 20 человек.

Читай также: Стефанчука переназначили представителем Зе в новой Раде

"Слуги народа" решили своеобразно регулировать состав комитетов ВР. Об этом написала в Facebook вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции и новоизбранный депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады", - отметила она.

Читай также: Схема зала ВР: "Слуга народа" займет партер, а "Голос" посадят в центре

"Отвергнув общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы - от 7 до 31 депутата", руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должны не более семи (!) человек", - возмущена депутат.

"Одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать 20 депутатов", - говорит Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, это не только нарушение основ демократии и этики, а, прежде всего, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.

Читай также: "Слуга народа" решила делить руководство в ряде комитетов с оппозицией

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что евроинтеграция - это длительная, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны.

"Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы", - отметила она.

По словам вице-премьера, нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, но и ускорить его. "Именно это обещало руководство" Слуги народа "европейским чиновникам", - подчеркнула политик.

Читай также: ОПЗЖ претендует на вице-спикера, "Батькивщина" и "Голос" - отказались

Напомним, ранее сообщалось, что Разумкова выдвинули в спикеры Верховной Рады, а Стефанчука - в вице-спикеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram