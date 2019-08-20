Вооруженные мужчины в масках пытались захватить госхозяйство под Харьковом

Нападавшие 15 человек задержаны правоохранителями.

Автомобили с участниками конфликта нашли на территории соседнего Волчанского района hk.npu.gov.ua

Сотрудники полиции во вторник, 20 августа, задержали 15 человек по подозрению в нападении на государственное опытное хозяйство "Пантелеймоновское" в поселке Червоная Хвыля Харьковской области.

Об этом говорится на сайте облуправления Нацполиции.

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Около 12:30 в дежурную часть поступила информация, что на предприятие на трех автомобилях приехала группа неизвестных лиц в масках и с оружием и пытаются его захватить. В ходе конфликта с представителями нового директора "титушки" повредили автомобиль "Лексус", а затем уехали.

Автомобили с участниками конфликта нашли на территории соседнего Волчанского района.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Как сообщалось 13 августа, СБУ разоблачила деятельность группы рейдеров в Одессе.

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