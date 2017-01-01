Трагедия в "Токио Стар": Арестован владелец сгоревшего отеля

Вадима Черного арестовали на два месяца. Его подозревают в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Киевский районный суд Одессы во вторник, 20 августа, арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Токио Стар Вадима Черного. Об этом сообщает Думская

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки. Но суд отклонил такое предложение.

Ранее Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Напомним, ранее мэрия Одессы сообщила, что владелец “Токио Стар” отказал в компенсациях постояльцам.

Известно, что вице-мэр Одессы Павел Вугельман от имени 63 постояльцев горевшего отеля, которые нуждались в материальной поддержке, связался с полицией, спросив о возможной компенсации, и получил ответ, что владелец отеля бизнесмен Вадим Черный не будет ничего выплачивать. postojal