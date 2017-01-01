На первое заседание парламента пригласят более 60 гостей
На первое заседание Верховной Рады девятого созыва будут приглашены около 60 высокопоставленных гостей. Об этом рассказала нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко, передает РБК-Украина.
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Нардеп рассказала, что в планах пригласить гостей не только из отрасли политики, а многих известных украинцев. Например, в Верховной Раде намерены пригласить президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.
Сегодня, например, обсуждали приглашение представителей НАН, потому что это фактически моральные авторитеты для украинского общества, мы считаем. И предварительно согласились, что, к примеру, господин Патон с НАН будет приглашен на это событие, - сообщила Янченко.
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Также она рассказала, что будут приглашены иностранные гости. Планируется пригласить около 60 человек в составе иностранных делегаций. Все они займут почетные места на балконе украинского парламента.
Напомним, Стефанчука переназначили представителем Зе в новой Раде. Представитель президента назначен на свою должность по согласию.
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