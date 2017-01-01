Зеленский создал департамент, который займется публичной информацией

Президент также отменил указы бывших глав государств о доступе к публичной информации.

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Президент Владимир Зеленский создал департамент доступа к публичной информации Офиса президента. Об этом говорится в указе на сайте президента.

Департамент будет отвечать за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие президенту, Офису президента, а также предоставлять консультации при оформлении таких запросов.

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Кроме того, Зеленский отменил нормативно-правовые акты бывших президентов, регулировавшие эту сферу.

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