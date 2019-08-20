Рабинович: Желание власти лишить оппозицию комитетов – это не демократия

Представители партии «Слуга народа» не могут определиться с тем, какие комитеты предложить оппозиции. Об этом сообщил народный депутат Украины и сопредседатель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович.

По словам оппозиционера, на встрече с парламентским большинством был поднят вопрос относительно комитетов, но представители партии «Слуга народа» ушли от ответа. «В ответ мы ничего не услышали. Поэтому достигнута следующая договоренность: до 12:00 среды, 21 августа, власть точно решит и озвучит, что готова дать оппозиции. Мы же, в свою очередь, скажем, насколько это отвечает демократическим нормам», – рассказал Вадим Рабинович. Парламентарий подчеркнул, что представители оппозиции должны получить те комитеты, благодаря работе которых смогут контролировать власть. При этом Вадим Рабинович отметил, что оппозиция не знает, что именно «слуги народа» предложат. «По состоянию на сегодняшний день мы не можем дать какую-либо информацию, потому что понятия не имеем, какие комитеты нам предлагают!» – уточнил политик. По словам сопредседателя партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», новая власть предлагает четко закрепить за комитетом количество депутатов от фракции. «Мы же объяснили, что если у нас есть два юриста-профессора, то они оба должны работать в соответствующем комитете, а не один в профильном, а другой – в комитете «по цифрам и технологиям». В общем, пока никакой сенсации! А завтра посмотрим, какие нам комитеты предложат, и скажем – демократия это или тоталитаризм», – резюмировал Вадим Рабинович.