Дело Богатыревой о растрате обязали закрыть

Истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

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Голосеевский суд обязал прокуратуру Киева закрыть уголовное производство против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, пишет “Укринформ“.

В постановлении суда говорится, что прокуратура должна закрыть уголовное производство в кратчайшие сроки, так как, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

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Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьером Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 она была объявлена ​​в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

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Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что дома соратников Януковича охраняют “русскоязычные лица в камуфляже“.

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