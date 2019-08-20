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Зеленский создал новый департамент в своем офисе

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Новое подразделение будет заниматься вопросами публичной информации. Также президент отменил все предыдущие указы на эту тему.
Зеленский создал новый департамент
Зеленский создал новый департамент
noi.md

Президент Владимир Зеленский создал департамент доступа к публичной информации Офиса президента. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 20 августа, на сайте ОП.

В указе говорится, что департамент будет отвечать за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие президенту, Офису президента, а также предоставлять консультации при оформлении таких запросов.

Этим же указом Зеленский отменил нормативно-правовые акты экс-президентов, регулировавшие эту сферу.

Ранее сообщалось, что Офис президента украсили картиной с шаурмой.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Офисе президента Украины работает более 140 сотрудников.

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Теги: указ, назначение, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 20:48
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