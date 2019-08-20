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Слуга народа распределила места в комитетах

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Партия пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.
Слуга народа решила, кому и сколько мест дать в комитетах
Слуга народа решила, кому и сколько мест дать в комитетах
comments.ua

Партия Слуга народа по своему усмотрению распределила количество мест в комитетах новой Верховной Раду, пренебрегая решением первого заседания подготовительной группы. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во вторник, 20 августа.

"Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек. В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов", - написала Климпуш-Цинцадзе.

 

Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена в соответствии с количеством от Слуги народа - 4 депутата.

В Слуге народа намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с четырьмя представителями партии в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что идея Слуги народа была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов.

Кроме того, согласно распределению Слугой народа народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука Голос нет ни одного представителя.

Напомним, что ранее в Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа назвали кандидатов в премьеры. В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

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Теги: Рада, Верховная Рада, комитеты ВР, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    20.08.2019, 20:43
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не пройшло і 100 днів, а узеленського розбили о скелі останню надію втомлених від війни, зробивши ротом Розумкова заяву про неможливість швидко зупинити збройну агресію Росії одним лише бажанням української сторони.
Колишній-східняк    20.08.2019, 20:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
І мені було б смішно, але, відверто кажучи, все це викликає лише сум, коли розумієш, як безпрецедентно дешево купили українців на виборах. Купили за слова. Без жодних обіцянок. Просто озвучуючи на адресу влади питання, які сама Зекоманда вирішити не здатна.
Колишній-східняк    20.08.2019, 20:45
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Як і у справі з моряками, про яких він намагався домовитись телефоном з путіним, але зійшовся посередині, і нам повернули лише палубного пса. Він думав, що треба просто припинив стріляти, відвів зброю з власної території, але втратив за цей час 14 людей на передовій.
Колишній-східняк    20.08.2019, 20:46
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Він скасував парад через фінансові витрати, але збільшив власний апарат і переніс офіс президента в український дім за 300 млн. Тарифи все ще зростають, корупція все ще на рівні, жодної справи проти топ-корупціонерів, а з гучного у нас лише війна СБУ з іноземним інвестором та його компанією.
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