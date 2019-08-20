Станица Луганская: сепаратисты сорвали синхронный демонтаж укреплений

Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, но прекратила работы, не увидев синхронных действий со стороны сепаратистов.

Украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, однако из-за отсутствия синхронных действий со стороны сепаратистов Украина вынуждена была прекратить указанные выше работы. Об этом сообщил пресс-центр ООС во вторник, 20 августа.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сказано в сообщении.

Пресс-центр также сообщил, что "НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста".

В пресс-центре ООС подчеркнули, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании незаконных вооруженных формирований, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Напомним, 16 августа сотрудники ГСЧС завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Ранее в июле президент Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистамвосемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но сепаратисты должны разобрать свои укрепления.

Сепаратисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт мостав Станице Луганской украинской стороной.

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