Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Станица Луганская: сепаратисты сорвали синхронный демонтаж укреплений

Комментариев: 3
Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, но прекратила работы, не увидев синхронных действий со стороны сепаратистов.
В Станице Луганской сорвался демонтаж фортификационных сооружений
В Станице Луганской сорвался демонтаж фортификационных сооружений
Яся Вольвач / Громадское радио

Украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, однако из-за отсутствия синхронных действий со стороны сепаратистов Украина вынуждена была прекратить указанные выше работы. Об этом сообщил пресс-центр ООС во вторник, 20 августа.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сказано в сообщении.

Пресс-центр также сообщил, что "НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста".

В пресс-центре ООС подчеркнули, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании незаконных вооруженных формирований, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Напомним, 16 августа сотрудники ГСЧС завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Ранее в июле президент Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистамвосемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но сепаратисты должны разобрать свои укрепления.

Сепаратисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт мостав Станице Луганской украинской стороной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: сепаратисты, Антитеррористическая операция, Станица Луганская, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    20.08.2019, 22:20
Оценка:  0
Boxerogos
НВФ РФ отказались производить демонтаж?А НВФ Украины согласились?Феерично!)))))))))))) )))))
Letohradek    20.08.2019, 21:21
Оценка:  -2
Letohradek
Разве можно доверять рашистам и их ссученным холуям?
Boxerogos    20.08.2019, 22:23
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Виолетта,ты слишком напряжена.Сходи на участок 86а,цветочков покушай,земельки погрызи...И своего сына-педофила и по-совместительству бота с кучей аккаунтов на БМ,прихвати с собой.)))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь