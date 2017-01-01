Стала известна причина гибели матери и ее детей в Скадовске

Судмедэксперты обнаружили в организме детей противоаллергический препарат, который запрещен для детей их возраста. Следователи предполагают, что детей им специально напоила мать, а потом наложила на себя руки.

Женщина напоила своих детей смертельной дозой снотворного и покончила с собой соцсети

Херсонские эксперты установили причины смерти матери и двух ее детей в Скадовске. Об этом сообщает портал Типичный Херон во вторник, 22 августа.

Напомним, что 34-летнюю владелицу агентства по недвижимости из областного центра вместе с ее сыновьями семи и девяти лет обнаружили мертвыми в арендованной квартире по улице Мангубинской в Скадовске. На голове у женщины был надет обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет, а видимых следов насилия на их телах не заметили.

Для выяснения причин смерти трех человек в областном бюро судебно-медицинской экспертизы назначили токсикологическую экспертизу, во время которой у мальчиков выявили признаки отравления доксиламином, который им дали, подмешав в сладкий сок.

Доксиламин (донормил) является доступным препаратом снотворного и анти-аллергенного действия. Он продается в аптеке, но противопоказан детям и подросткам до 15 лет: для них опасно даже его употребление, а передозировка без своевременной медицинской помощи смертельна.

Относительно матери погибших детей, эксперты определились: она также принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином – видимо, пыталась бороться таким образом с последствиями длительной депрессии после развода с мужем.

Смерть женщины наступила не от передозировки лекарств, а вследствие закрытия носа и рта, ставшего помехой для дыхания. Так что подтверждается первоначальная версия случившегося: из-за депрессии женщина убила своих сыновей и покончила с собой.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.

Также сообщалось, что в реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины.

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