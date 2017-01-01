В Швеции разыскивают двух украинцев по подозрению в убийстве

Александра Трайдука и Ярослава Лавринива подозревают в убийстве 70-летнего шведа и похищении его машины.

В Швеции объявили в розыск двух граждан Украины, которых подозревают в убийстве. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила газета Expressen

По данным полиции, 47-летнего Александра Трайдука и 48-летнего Ярослава Лавринива подозревают в убийстве 70-летнего Герт-Инге Бертинссона и похищении его машины в городе Маркарид на юге Швеции.

Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.

Кроме того, проверяется причастность украинцев к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

Последний раз украинцев отследили 5 августа в Стокгольме, когда они пытались снять деньги с банковской карты убитого.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

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