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Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны

Комментариев: 6
Заказчиком преступления является бывший муж Надежды Головач, с которым она делила имущество после развода.
Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны
© Юлия Зайкова/Facebook
Фото 1/5
  • Надежда Головач и Юлия Зайковская убиты
  • Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов
  • Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов
  • Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов
  • Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов
Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны
Надежда Головач и Юлия Зайковская убиты
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Надежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, пропавших 17 августа по дороге из Броваров в Киев, убили.
 
Об этом 20 августа сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
 
Прокуратура совместно с полицией и СБУ задержала четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. 
 
Отмечается, что заказчиком преступления является бывший муж Головач, с которым у нее продолжались судебные споры из-за раздела имущества после развода. 
 
По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. Он заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.
 

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“Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов“, - указала пресс-секретарь.
Также глава полиции Киевской области Андрей Небитовв Facebook опубликовал фото и видео задержания преступников.
 
“Шикарная оперативная комбинация. Спасибо полицейским и Службе безопасности Украины“, - написал он.
 

 
Напомним, 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали 17 августа после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района. 
 
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Теги: Киевская область, убийство, Мать, Бровары, дочь, убили
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Комментариев (7)
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Boxerogos    21.08.2019, 07:04
Оценка:  -3
Boxerogos
Странно что не установили будто это Путин их"заказал"...
Lyonya-Space    21.08.2019, 08:40
Оценка:  -3
Lyonya-Space
Болеешь?
Колишній-східняк    21.08.2019, 04:42
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Було, є і буде. Більш жорстокої і підступної тварини, ніж людина, в світі немає.
Рики    21.08.2019, 03:13
Оценка:  +6
Рики
Это полная жуть, что творится с людьми в Украине! : озверели совсем. Это же как нужно любить деньги, чтобы убить из-за них свою бывшую жену еще и ее мать. Ужас., 10000 ужасов. За умышленное убийство в Украине нужно вводить пожизненное заключение , как минимум. Потому что совсем озверели.
Рики    21.08.2019, 03:24
Оценка:  +5
Рики
Хотя, правильно бы было вменять адекватное наказание : смертную казнь. И провести один публичный суд над такими заказчиками, чтобы другим зверям было неповадно.
qwsdcvnm    21.08.2019, 07:43
Оценка:  0
qwsdcvnm
Это же как надо было любить деньги, чтоб до последнего вздоха за них держаться, так хотеть часть имущества получить. Уверен, что от бывшего были предложения с другими вариантами... для неё скорей всего предложенного оказалось мало. Жадность .
Lyonya-Space    21.08.2019, 08:39
Оценка:  0
Lyonya-Space
Возможно жадность с обеих сторон, но убивать...
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