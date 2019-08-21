Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны
Заказчиком преступления является бывший муж Надежды Головач, с которым она делила имущество после развода.
Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны
© Юлия Зайкова/Facebook
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Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: Убийцы задержаны
Надежда Головач и Юлия Зайковская убиты
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Читай также: Появились новые подробности в деле матери, утопившей детей в КиевеНадежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, пропавших 17 августа по дороге из Броваров в Киев, убили.
Об этом 20 августа сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
Прокуратура совместно с полицией и СБУ задержала четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства.
Отмечается, что заказчиком преступления является бывший муж Головач, с которым у нее продолжались судебные споры из-за раздела имущества после развода.
По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. Он заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.
Читай также: Стала известна причина гибели матери и ее детей в Скадовске“Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов“, - указала пресс-секретарь.
Также глава полиции Киевской области Андрей Небитовв Facebook опубликовал фото и видео задержания преступников.
“Шикарная оперативная комбинация. Спасибо полицейским и Службе безопасности Украины“, - написал он.
Напомним, 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали 17 августа после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района.