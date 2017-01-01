На Донбассе за сутки семь обстрелов, потерь нет

Враг вел обстрелы по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 августа, семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в среду, 21 августа.

Отмечается, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел пять обстрелов в районе Талаковки, Красногоровки, Старогнатовки, Богдановки и Гнутового. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано два вражеских обстрела – возле Пивденного и Луганского.

Кроме того, с начала текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь – неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 19 августа сепаратисты 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Враг один раз применил ударный беспилотник, в результате чего был ранен боец ВСУ.

Как сообщалось 10 августа, генерала Назарова увольняют из рядов ВСУ.

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