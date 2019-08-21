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Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Комментариев: 8
Обстоятельства правонарушения не раскрываются.
В НАБУ подали заявление о якобы совершении экс-чиновниками злоупотребления властью
В НАБУ подали заявление о якобы совершении экс-чиновниками злоупотребления властью
replyua.net

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

Как сообщалось в марте, в антикоррупционном бюро расследуют возможные злоупотребления чиновников Генпрокуратуры в ходе спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения.

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Теги: НАБУ, Порошенко, Климкин
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Комментариев (8)
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Замечатель    21.08.2019, 10:03
Оценка:  0
Замечатель
Вот тебе ,бабушка,и Юрьев день))
ПродувКротов    21.08.2019, 10:05
Оценка:  -1
ПродувКротов
Какие дни, вы бредите на своей москве
wnt    21.08.2019, 10:00
Оценка:  -1
wnt
Портнов, дружбан Януковича, и его прикормленные судьи всё никак не уймутся...
ПродувКротов    21.08.2019, 10:04
Оценка:  -1
ПродувКротов
А зеля поощряет травлю бывшего президента, развязанную проворовавшимися ригивонялами и российскими агрессорами.
Boxerogos    21.08.2019, 09:40
Оценка:  0
Boxerogos
Этих двух выблядков не судить нужно,а просто нужно дать им возможность"почистить пистолет".
ПродувКротов    21.08.2019, 09:28
Оценка:  -4
ПродувКротов
В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) , хотя это и бы Портнов Портнов- человек, который рулит нашим президентом куда захочет.
alex-zol    21.08.2019, 09:38
Оценка:  +2
alex-zol
дурочком растешь)))
Boxerogos    21.08.2019, 09:44
Оценка:  +1
Boxerogos
Это не дурачок.Это бабушка Виолетта Галутина.Обожает всё американское,молится на Педю Пидoрошенко,ненавидит Украину.Шизофрения-её кредо.Вот ещё её ники на БМ:Woodbrother,ShakhterDonets k,Splash_in_water,krolikoffne t,Letohradek,Лаптев...
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