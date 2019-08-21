Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
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В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.
15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.
Как сообщалось в марте, в антикоррупционном бюро расследуют возможные злоупотребления чиновников Генпрокуратуры в ходе спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения.
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