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"Слуга народа" хочет дважды собрать Раду до 1 сентября и выбрать Кабмин

Комментариев: 4
Депутаты команды президента запланировали дважды провести заседание ВР еще летом.
"Слуга народа" запланировала два заседания до 1 сентября
"Слуга народа" запланировала два заседания до 1 сентября
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Партия “Слуга народа“ намерена провести голосование за пост премьер-министра и состав нового правительства до 1 сентября. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на источники.

Для одобрения соответствующих решений в новоизбранных народных депутатов будут два дня: 29 августа, на которое запланировано торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а также 30 августа.

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Также ранее “Слуга народа“ оккупировала всю переднюю часть зала заседаний парламента. Кроме того, “Слуга народа“ определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады, “урезав“ состав комитета по евроинтеграции.

 

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Теги: Рада, депутаты, "Слуга народа", заседания, Кабмин
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Комментариев (4)
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KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 11:20
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Будут назначать "прOFFесионалов" в министры
А говорили никаких партийных квот! Теперь ясно что имелись ввиду другие партии!
fkrfyfan    21.08.2019, 11:30
Оценка:  0
fkrfyfan
Ну, если при хряке поросёнко смотрящий за винницким рынком без высшего образования смог стать премьером, а зэк без высшего юридического стать генпрокурором, то говорить о профессионализме порохоботам не стоит
Ira0956    21.08.2019, 11:00
Оценка:  0
Ira0956
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом.
О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт, в экстренные службы сообщил капитан.
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 10:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
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