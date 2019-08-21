"Слуга народа" хочет дважды собрать Раду до 1 сентября и выбрать Кабмин

Депутаты команды президента запланировали дважды провести заседание ВР еще летом.

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Партия “Слуга народа“ намерена провести голосование за пост премьер-министра и состав нового правительства до 1 сентября. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на источники.

Для одобрения соответствующих решений в новоизбранных народных депутатов будут два дня: 29 августа, на которое запланировано торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а также 30 августа.

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Также ранее “Слуга народа“ оккупировала всю переднюю часть зала заседаний парламента. Кроме того, “Слуга народа“ определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады, “урезав“ состав комитета по евроинтеграции.

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