Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

Подозреваемый находится за пределами Украины.

Предположительно, Вовк находится сейчас на обучении в Гарварде uacrisis.org

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Бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Как отметили в ведомстве, учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск.

По словам адвоката Дмитрия Вовка, он находится сейчас на обучении в Гарварде.

Как сообщалось, ранее экс-глава НКРЭКУ заявил, что дело “Роттердам+“ является местью Коломойского.

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