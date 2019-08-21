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Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

Комментариев: 2
Подозреваемый находится за пределами Украины.
Предположительно, Вовк находится сейчас на обучении в Гарварде
Предположительно, Вовк находится сейчас на обучении в Гарварде
uacrisis.org

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Бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Как отметили в ведомстве, учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск.

По словам адвоката Дмитрия Вовка, он находится сейчас на обучении в Гарварде.

Как сообщалось, ранее экс-глава НКРЭКУ заявил, что дело “Роттердам+“ является местью Коломойского.

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Теги: НКРЭКУ, Дмитрий Вовк
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Комментариев (2)
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dimasvetik    21.08.2019, 10:54
Оценка:  -1
dimasvetik
надеюсь его посадят
KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 11:17
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Следствие - не приговор! Наши "следствия" длятся годами, так что теперь жизнь останавливать? Дорогу оплатят, приедет! Янукович со "сроком" на расии и не "разыскивается"!
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