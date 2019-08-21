Волноваха и Донецкий аэропорт: Назначен новый командующий десантом ВСУ

Мойсюк в 2008-2009 годах был в составе украинского миротворческого контингента в Косово.

Мойсюк ранее был в составе миротворцев в Ираке и Косово bank.gov.ua

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Новым командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ стал Евгений Мойсюк. Об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Он пояснил, что экс-командующий генерал-лейтенант Михаил Забродский был избран нардепом.

“По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в ВР“, - пишет Полторак.

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Он поблагодарил Забродского за службу и пожелал ему успехов в Раде, а также поздравил нового командующего. “Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка!“, - написал министр.

“Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовой войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!“, - добавил он.

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Мойсюк действительно имеет серьезный опыт: в 2004-2005 годах он проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, в 2008-2009 - находился в составе украинского контингента в Косово.

Что касается войны на Донбассе, в марте 2014 года Мойсюк руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которая в Волноваххе столкнулась с боевиками ОРДЛО и российскими оккупационными войсками. Кроме того, С декабря 2014 года именно Мойсюк возглавил оборону Донецкого аэропорта, а позже командование оперативно-тактической группировкой “Восток“.

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Напомним, ранее Степан Полторак заверил, что готов передать власть цивилизованно и все объяснить преемникам.

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