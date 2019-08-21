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“Для танго нужны три”: Нетаньяху не ответил, будет ли посредником между Зеленским и Путиным

Комментариев: 1
Вопрос посредничества остался открытым.
Нетаньяху не ответил, будет ли посредником между Путиным и Зеленским
Нетаньяху не ответил, будет ли посредником между Путиным и Зеленским
president.gov.ua

Владимир Зеленский и Беньямин Нетаньяху обсудили возможное посредничество Израиля в переговорном процессе Украины и России. Об этом сообщили чиновники, знакомы с этим вопросом, изданию The Times of Israel.

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По словам источников, Израиль может стать эффективным посредником, поскольку имеет хорошие отношения с Россией и Украиной. Но пока об этом говорить трудно, ведь Украина и Россия до сих пор не ведут серьезные прямые переговоры.

На брифинге после встречи с Зеленским Нетаньяху ответил, на вопрос о вероятном посредничестве довольно завуалировано.

Чтобы кто-то стал посредником, нужны три стороны - Россия, Украина и посредник … Для танго нужны три. И я не думаю, что у нас их три на данный момент, - ответил премьер Израиля.

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Он отказался ответил на дополнительный вопрос о том, просил ли Зеленский и администрация США его стать посредником в мирных переговорах Украины и РФ.

Напомним, Зеленский подвел итоги встречи с Нетаньяху. Израиль для Украины всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан.

 

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Теги: Нетаньяху, Зеленский, Путин, переговоры
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 11:29
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В комнате стояли трое: он, она и у него.
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