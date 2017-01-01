Военные провели тренировку Шествия Достоинства

В тренировке приняли участие 350 военных. Масштабная репетиция состоится сегодня на взлетной полосе завода Антонова.

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Накануне на плацу Отдельного президентского полка состоялась первая тренировка военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые примут участие в Шествии Достоинства на День Независимости. Об этом сообщает Армія Inform.

“В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО/ООС“, - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.

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При этом сценарий действа “не определен заранее, а корректируется на ходу“, уточнили в информагентстве Минобороны.

В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды.

Отдельной “коробкой“ пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.

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Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в “коробке“ Сухопутных войск.

Масштабная репетиция при участии всех участников шествия состоится 21 августа на взлетной полосе завода Антонова.

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