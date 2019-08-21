Оставили без работы: как сегодня живет семья убийцы Даши Лукьяненко

Родителей Николая Тарасова выгнали с работы.

Родителей Николая Тарасова, который сознался в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, выгнали с работы на рынке, где они работали всей семьей. Об этом сообщает Обозреватель.

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Тем временем, в Ивановке страсти немного утихли. Между тем, первые комментарии журналистам дали родители убитой девочки. Мать и отец Даши уверены, что семья Тарасова также виновна в убийстве их девочки. По их словам, родители помогали Тарасову избавляться от улиц в доме.

Отец убитой Даши рассказал, что они стараются не пересекаться с семьей убийцы. Тарасовы постоянно сидят дома и ни с кем не общаются.

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По иронии судьбы, на местном рынке торговая точка семьи Лукьяненко расположена прямо напротив киоска семьи Тарасовых.

Местные выгнали с рынка семью подозреваемого в резонансном убийстве 11-летней даши Николая Тарасова.

Напомним, ранее мы писали о том, что семью жестокого убийцы 11-летней девочки пытались сжечь заживо и хотят выселить. Местный житель поселка Богдан указал, что все люди напуганы страшным событием и боятся отпускать своих детей гулять на улицу.

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