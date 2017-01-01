НАБУ закрыло уголовное дело против компании Зеленского “Киноквартал”

Дело закрыли спустя несколько месяцев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело против компании Зеленского “Киноквартал” о возможной растрате государственных средств во время съемок фильма “Я, ты, он, она”. Об этом пишут Українські новини.

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В НАБУ сообщили, что расследование не смогло доказать факт нарушения закона. Из-за отсутствия состава преступления уголовное дело было закрыто.

Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Растрата госсредств в особо крупных размерах") Уголовного кодекса, - сообщили в НАБУ.

Ответ на запрос ukranews.com

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К слову, НАБУ открыло уголовное дело против компании, которой руководил действующий президент Владимир Зеленский, в апреле этого года.

Напомним, суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко. Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

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