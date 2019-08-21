“Категорически поддерживаю”: Найем заявил, что нардепам мало платят

Депутат 8 созыва считает, что зарплата народного избранника категорически мала.

Мустафа Найем вслед за Дмитрием Разумковым заговорил о том, что зарплата народных депутатов мала. Именно поэтому многие из них ищут дополнительную выгоду. Об это он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Найема, сам он отказывался от “левых денег”, но не все его коллеги такие “герои”.

Категорически поддерживаю. В 2014 году я был первым, кто открыто сказал о необходимости повысить заработной платы народного депутата, которая на тот момент составляла порядка 6500 гривен. Сейчас я уже почти не депутат, у меня нет личной заинтересованности в этом вопросе, но я искренне рад, что новая партия власти осознанно продолжает наше дело. Пять лет назад я прекрасно осознавал возможный резонанс и риски своего заявления на фоне низкого уровня зарплат и пенсий в социальной сфере. (Хотя, например, депутаты времен Виктора Януковича с учетом доплат и курса доллара получали в три-четыре раза больше.) Но как журналист, который почти десять лет освещал украинскую политику, я также хорошо понимал, какие соблазны возникнут перед народными депутатами и на что их толкают низкой зарплатой, - написал Найем.

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При этом еще действующий депутат Найем подчеркнул, что за время своей депутатской каденции “ни разу не имел дела с “фракционными конвертами”, “доплатами за голосования”, материальной помощью и разного рода компенсациями, - что в нынешнем созыве парламента считалось геройством”.

Напомним, Разумков заявил, что нардепам мало платят. Глава Слуги народа хочет для украинских депутатов зарплаты как европейских и хороший соцпакет.

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