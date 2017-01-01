Одесский облсовет возглавил представитель БПП

Анатолия Урбанский уволился с поста главы облсовета, так как был избран в Верховную Раду как депутат.

Читай также: Нацагентство объявило претендентов на посты глав таможни и налоговой

Сразу же после отставки Анатолия Урбанского главой Одесского областного совета предложили назначить Сергея Паращенко, пишет Одесса Медиа.

В результате тайного голосования 55 депутатов отдали свои голоса “за“ данную кандидатуру, и лишь двое проголосовали против Паращенко.

Читай также: Порошенко отстранил одесского губернатора

Новоиспеченный глава облсовета первым делом вынес на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Анатолия Урбанского, как депутата облсовета, после чего поблагодарил предшественника за проделанную работу.

Анатолий Урбанский был избран в Верховную Раду как самовыдвиженец. Сергей Паращенко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию БПП “Солидарность“.

Читай также: Кадровый бунт в Одессе. Глава ОГА не хочет уходить

11 марта 2019 года Паращенко был назначен первым замглавы Одесской ОГА, 10 апреля стал врио главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее СМИ писали, что Паращенко построил себе дворец в стиле оперного театра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.