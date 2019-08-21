В Минске начались заседания подгрупп ТКГ по Донбассу

Также на сегодня запланировано непосредственно собрание ТКГ.

В Минске проходят переговоры по Донбассу УНИАН

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В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Twitter сообщило МИД Беларуси.

Также на сегодня запланировано непосредственно собрание ТКГ. На прошлом заседании ТКГ 31 июля стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

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В #Минск'е начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/RZPOQHxxHW — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) August 21, 2019

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Кроме того, стороны решили демонтировать фортификационные сооружений в районе Станицы Луганской синхронно, но российские оккупанты и боевики сорвали такой демонтаж.

Напомним, 16 августа Леонид Кучмае и глава ОБСЕ обсудили обстрелы на Донбассе.

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