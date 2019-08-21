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В Минске начались заседания подгрупп ТКГ по Донбассу

Комментариев: 1
Также на сегодня запланировано непосредственно собрание ТКГ.
В Минске проходят переговоры по Донбассу
В Минске проходят переговоры по Донбассу
УНИАН

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В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Twitter сообщило МИД Беларуси.

Также на сегодня запланировано непосредственно собрание ТКГ. На прошлом заседании ТКГ 31 июля стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа. 

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Кроме того, стороны решили демонтировать фортификационные сооружений в районе Станицы Луганской синхронно, но российские оккупанты и боевики сорвали такой демонтаж.

Напомним, 16 августа Леонид Кучмае и глава ОБСЕ обсудили обстрелы на Донбассе.

 

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Теги: Минские соглашения, ТКГ, Минск, Донбасс, переговоры
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Комментариев (1)
COZEL    21.08.2019, 13:16
Оценка:  -1
COZEL
ВООБЩЕ ФСЕ ЭТО ФИГНЯ, КАК ПИНДОСЫ СКАЖУТ ТАК И БУДЕТ, А ОНИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, ТАК ЧТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ, ЭТО СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ)))))
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