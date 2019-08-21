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Супрун рассказала Разумкову, когда отремонтируют больницу в Василькове

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Реформа вторичного звена в медицине еще не началась, а больницы начнут модернизировать в 2020 году.
Супрун повторила информацию про этапы реформ - специально для Разумкова
Супрун повторила информацию про этапы реформ - специально для Разумкова
Facebook Уляны Супрун

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В Офисе президента не понимают, что происходит в медицинской сфере. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ZIK.

Большинство видит то, что показывают СМИ, а это не всегда позитив, отметила Супрун. 

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"Вместо того, чтобы смотреть, 28 млн украинцев уже зашли в реформу. Первичное звено уже работает достаточно хорошо. Есть единичные вещи, которые еще не дошли до конца в первичном звене. Можно улучшить качество медпомощи, но это всегда можно делать", - подчеркнула она. 

"А вторичное звено там, где есть больницы, до конца года должно автономизироваться", - говорится Супрун. При этом подтверждений от президентском команды, что реформа будет продолжаться, нет, отметила она.

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Ранее Уляна Супрун также посоветовала Дмитрию Разумкову внимательнее изучить этапы реформы в сфере медицины, прежде чем называть состояние больницы в Василькове последствие реформы.

Она напомнила, что апреле 2018 году началась трансформация первичной медицинской помощи - заведений, где работают терапевты, семейные врачи и педиатры.

"По состоянию на сейчас более 1200 медицинских учреждений первичной помощи, присоединились к изменениям, где каждый может свободно выбрать врача", - говорит Супрун.

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В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи: поликлиник и больниц, в том числе, в Василькове, пояснила она.

"Только с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране", - добавила Супрун.

 

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Теги: Супрун, больницы, реформа, Разумков, медицина, МОЗ
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 13:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Какая отвратительная рожа!"
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