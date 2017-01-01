Штрафовать за нерастаможенные "евробляхи" начнут с 22 августа

С 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку "евроблях".

Отложенные Верховной Радой нормы об отсрочке введения штрафа за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступят в силу 22 августа 2019 года.

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Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах, однако решение отложили до 24 августа.

В парламенте заявили, что с 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку “евроблях“ - автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме, уточняют Українські новини.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

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Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Как сообщалось 16 августа, в Раде готовят “последнюю“ отсрочку “евробляхерам“.

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