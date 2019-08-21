Имя нового премьер-министра назовут 29 августа, - Арахамия

Представитель “Слуги народа” пообещал, что скоро страна узнает имя нового главы Кабмина.

Народный депутат 9 созыва от “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра Украины назовут 29 августа. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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По словам Арахамии, 29 августа состоится первое заседание новой Верховной Рады. Тогда же и назовут имя нового главы Кабинета министров Украины.

29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много, - ответил Арахамия на вопрос о том, когда станет известно имя нового премьера.

Арахамия также ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава Кабмина останется на должности, а с кем попрощаются.

Кто-то останется ... Я точно знаю, что один человек (останется, - ред.) - 100%, - заявил он.

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При этом новоизбранный нардеп отказался говорить, кто именно останется. Он подчеркнул, что “у всех есть шансы”.

Напомним, Гройсман заверил, что у него есть будущее, и пожелал успехов новому Кабмину. Премьер пожелал новому правительству успехов во всем, что касается украинского интереса.

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