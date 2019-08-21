Гройсман раскрыл цифры казны, которую передаст новому Кабмину

Минимальная зарплата в следующем году может вырасти до 5500 грн, говорит премьер.

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Для решения текущих проблем экономика Украины должна стабильно расти на 5-7% ежегодно. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, подводя итоги работы своего правительства на последнем заседании, передает УНИАН.

Гройсман отметил, что во втором квартале экономика Украины продемонстрировала максимальный за последнее десятилетие рост на уровне 4,6%, но необходимо достичь стабильного роста.

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Гройсман сформулировал свои 12 приоритетов для страны. В этом перечне - дальнейшее повышение Украины в рейтинге Doing Business, энергетическая независимость, модернизация транспортной инфраструктуры, децентрализация, реформа системы госуслуг, повышение доходов граждан, образование, поддержка семей с детьми, здравоохранение, культура и национальная память, оборона и безопасность, политическая и экономическая интеграция с ЕС.

Подводя итоги трехлетней работы правительства под своим руководством, Гройсман отметил улучшение ключевых экономических показателей. “Мы оставляем страну следующему правительству с резервами почти $22 млрд. То есть, мы создали такие условия, при которых Национальный банк сформировал почти вдвое больше резервов“, - подчеркнул Гройсман.

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Также Гройсман отметил, что курс национальной валюты остается примерно стабильным, а показатель госдолга к ВВП удалось снизить почти на 20%. “Еще один показатель - это инфляция. Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году мы вышли менее 10% - 9,8%. В этом году - 9,1%. Я считаю, мы имеем все шансы получить инфляцию по результатам 2019 ниже 8%“, - заявил глава правительства.

“Мы сегодня передаем казну с остатком примерно 130 млрд грн, то есть, мы нарастили почти 40 млрд средств, которые есть сегодня на счетах государственного казначейства», - отметил Гройсман.

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Он добавил, что при сохранении курса реформ средняя заработная плата в следующем году может увеличиться до $540, а в 2021 году - до $620. Также он отметил, что минимальная зарплата в следующем году может вырасти до 5,5 тыс. грн.

Напомним, вчера Владимир Гройсман заявил о введении экономического безвиза между Украиной и Израилем.

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