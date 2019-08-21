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Сексизм: Украинские журналистки требуют от Зеленского отреагировать на действия политиков

Комментариев: 18
Нардеп Максим Бужанский позволил себе некорректные высказывания в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.
Оскорбленная журналистка требует принять меры
Оскорбленная журналистка требует принять меры
censor.net.ua

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Около 100 женщин, работающих в медиапространстве, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти с требованиями отреагировать на действия отдельных политиков, которые считают “сексистскими“ и “оскорбительными“.

Об этом сообщает “Радіо Свобода“.

Авторы обращения считают недостаточной реакцию правящей партии “Слуга народа“ на высказывания избранного народного депутата от этой политической силы Максима Бужанского в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.

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“Сексистские или другие оскорбительные высказывания в адрес журналисток и журналистов уже неоднократно звучали от политиков. Таковыми, в частности, были: “дорогая моя“ - обращение Петра Порошенко к журналистке “Детектор Медиа“ Марине Барановской, “мальчиком“ назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста программы “Схемы“ Михаила Ткача, председатель офиса президента Украины Андрей Богдан решил обнять журналистку Радио Свобода (Власту Лазур - ред.), когда она ставила ему вопросы. Эти и подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство “, - говорится в обращении.

Журналистки требуют “разработать и внедрить этический кодекс, который запрещал бы сексизм и предусматривал ответственность“ представителей власти, “разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом... и обеспечить надлежащие ресурсы для таких мероприятий“, “Верховной Раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряющее мониторинг и выполнение таких мероприятий “, а также “обеспечить обучение народных депутатов базовому курсу по правам человека и свобод“.

Как сообщалось 5 июня, Геращенко раскритиковала СМИ за сексизм и гендерные стереотипы.

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Теги: сексизм, дескриминация, нардеп, журналистка
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Комментариев (18)
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АХТИАР    21.08.2019, 15:06
Оценка:  +1
АХТИАР
какой ужас
vanquish70    21.08.2019, 14:52
Оценка:  +2
vanquish70
Таким лицом ... лучше не светить ! Овца она и в Африке, точнее в Украине !
ParisMA    21.08.2019, 14:35
Оценка:  0
ParisMA
Датышо - а что это за Новое-старое Чудо в нашей кодле ? Датышо - ТЫ ХТО?
Nikolas_Adver    21.08.2019, 14:48
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
дед впихто))))
alex-zol    21.08.2019, 14:23
Оценка:  +2
alex-zol
заверещали бляди. да пошли вы все нах, конченные овцы!!!!
dukeOd    21.08.2019, 14:13
Оценка:  +3
dukeOd
На своей странице в фейсбук он имеет полное право назвать овцу овцой..какая разница депутат он ,шахтер или врач
Датышо    21.08.2019, 14:02
Оценка:  +3
Датышо
хотите узнать что будет если дать шал#ве прочитать книги типа: "хочу быть стервой" "настольная книга стервы" "как стать стервой за 10 дней" и т.д. ?

просто посмотрите на фото в начале статьи))))
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 14:13
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
По себе судишь?
Датышо    21.08.2019, 14:18
Оценка:  +2
Датышо
да нет) вчера твоя жена-стерва на консультацию приходила, жалуеться что ты кричишь как с#ка когда тебя страпонят титульный р#гуль)
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 14:23
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ой! Да что ты такое, чтобы к тебе на консультацию ходить?! Опять живешь в своих фантазиях и принимаешь желаемое за действительное.
Датышо    21.08.2019, 14:31
Оценка:  +1
Датышо
о да))) да что ты такое? что ты вопросы мне провокационные задаешь и обсираешь большую половину украинцев за то что они не голосовали за свиноматку? и хочешь что б тебе не сказали ПНХ?
или ты слабоумный? не?
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 14:34
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Так и я не голосовал за свиноматку. Я вообще испортил свою бюллетень.
ParisMA    21.08.2019, 13:58
Оценка:  +3
ParisMA
Введите уголовную ответственность за клевету сначала! а с таким то е*б*а*л*ь*н*и*к*о*м - Интеллекта 0 - надо на Бужанского грин-пис натравить, что б овечек не оскорблял , они такие халосые , а это Кикимора Болотная!
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 14:11
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А ты считаешь, что умные и грамотные женщины все поголовно должны быть красавицами? Мои личные наблюдения показывают, что, как правило, все как раз наоборот. Умная и красивая женщина - это очень большая редкость.
ParisMA    21.08.2019, 14:34
Оценка:  +1
ParisMA
Чудо! я говорю о конкретной Даме - очередной журнаШлюхе! а ты о чём?
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 13:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это не сексизм. Это - жлобство.

"Жлобство - это не хамство, это то, что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством." М.Жванецкий.
Goga19041984    21.08.2019, 13:50
Оценка:  -1
Goga19041984
нечем заняться более? бред это все
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 13:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Бредом было голосовать за жлобов.
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