Сексизм: Украинские журналистки требуют от Зеленского отреагировать на действия политиков

Нардеп Максим Бужанский позволил себе некорректные высказывания в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.

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Около 100 женщин, работающих в медиапространстве, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти с требованиями отреагировать на действия отдельных политиков, которые считают “сексистскими“ и “оскорбительными“.

Об этом сообщает “Радіо Свобода“.

Авторы обращения считают недостаточной реакцию правящей партии “Слуга народа“ на высказывания избранного народного депутата от этой политической силы Максима Бужанского в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.

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“Сексистские или другие оскорбительные высказывания в адрес журналисток и журналистов уже неоднократно звучали от политиков. Таковыми, в частности, были: “дорогая моя“ - обращение Петра Порошенко к журналистке “Детектор Медиа“ Марине Барановской, “мальчиком“ назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста программы “Схемы“ Михаила Ткача, председатель офиса президента Украины Андрей Богдан решил обнять журналистку Радио Свобода (Власту Лазур - ред.), когда она ставила ему вопросы. Эти и подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство “, - говорится в обращении.

Журналистки требуют “разработать и внедрить этический кодекс, который запрещал бы сексизм и предусматривал ответственность“ представителей власти, “разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом... и обеспечить надлежащие ресурсы для таких мероприятий“, “Верховной Раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряющее мониторинг и выполнение таких мероприятий “, а также “обеспечить обучение народных депутатов базовому курсу по правам человека и свобод“.

Как сообщалось 5 июня, Геращенко раскритиковала СМИ за сексизм и гендерные стереотипы.

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