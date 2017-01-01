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В Одессе задержали иностранную террористку

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Женщину заметили в аэропорту.
Женщина прилетела из Турции
Женщина прилетела из Турции
dpsu.gov.ua

В аэропорту Одессы арестовали иностранку, которую разыскивает Интерпол. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

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24-летняя женщина прибыла в Украину рейсом из Турции. При прохождении паспортного контроля украинские пограничники заметили, что сработала база данных Интерпола.

Оказалось, что девушку разыскивают правоохранительные органы Киргизстана. Ее подозревают в участии в незаконных военных формированиях.

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Пассажирку передали в руки украинских полицейских. Об инциденте уже сообщили в Украинское бюро Интерпола в Киеве. На данный момент решается вопрос об экстрадиции иностранки.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом. Задержанным оказался гражданин Грузии. Он находился в розыске за совершение кражи на территории другого государства.

 

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Теги: Интерпол, Одесса, террористка
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