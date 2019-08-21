На УЗ подал в суд экс-член правления: Требует почти 50 милн грн

Уволенный Александр Бужор утверждает, что ему недовыплачивали зарплату.

В августе 2018 года из НАПК в суд направили 36 протоколов об админнарушениях Александра Бужора lb.ua

Бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор, которого уволили с занимаемой должности в июле 2019 года, подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по зарплате в размере 48,7 миллионов гривен.

Рассмотрение дела в суде назначено на 21 августа в 17:20. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

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Адвокатом Бужора является Надежда Шульга, которая ранее защищала интересы экс-главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина по делу о незаконном строительстве спорткомплекса Olympic Village на средства Юго-Западной железной дороги. Бужор занимал кресло члена правления с июня 2016 года.

В августе 2018 года из НАПК направили в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - отметили в НАПК.

Как сообщалось 13 августа, в 2019 году из поездов "Укрзализныци" украли имущества на 400 тыс. гривен.

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