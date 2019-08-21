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83% украинцев считают себя патриотами, - соцопрос

Комментариев: 9
Уровень патриотизма среди украинцев остался на уровне прошлого года.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

По состоянию на август 2019 года патриотами Украины считают себя 83% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

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По данным социологов, в этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

Патриотами себя не ощущают 11% респондентов, а еще 6% опрошенных украинцев затруднились ответить.

Результаты опроса
Результаты опроса
скриншот

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Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%. Больше всего патриотов на Западе - 86%. Согласно данным исследования, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Опрос проводился на протяжении 7-12 августа 2019 года. Было опрошено 2000 украинцев методом face-to-face. 

Напомним, каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет. Почти половина выезжавших на заработки украинцев не хотят делать это снова из-за психологического дискомфорта в связи с удаленностью от родных.

 

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Теги: патриотизм, соцопрос, Рейтинг, патриот
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    21.08.2019, 14:58
Оценка:  0
fkrfyfan
Патриотами, но не нациками-бандерлогами
seamaster    21.08.2019, 14:52
Оценка:  -3
seamaster
А я вважаю, что незалежнисть довела Украину до нищеты и деградации. У меня была страна от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.... Заперли в какие то границы, 5 семей поделили наследство и теперь призывают гордиться..чем гордиться? Статками Коломойского, Ахметова или Порошенко?
Peyot    21.08.2019, 14:54
Оценка:  0
Peyot
пей боярысшник гордись что тебя и всю твою масковию чеченцы на х у ю вертят! зато у вас царь карлик!!!!
Coюзник    21.08.2019, 14:56
Оценка:  0
Coюзник
Ты продукт информационной войны ... и никогда не был в Украине ...
seamaster    21.08.2019, 15:00
Оценка:  0
seamaster
Я родился в СССР (УССР) и всю жизнь здесь живу. Хотя.... что бы понять, что незалежнисть наипала украинцев не нужно здесь жить. Люди бегут из неньки. Миллионы уже уехали. Нас было 52 млн. в 1992 году, сейчас в два раза меньше. Шо трапилось? Голодомор? Сталина вроде тоже нет....
vanquish70    21.08.2019, 14:39
Оценка:  +1
vanquish70
если - нацики - патриоты ... я откажусь !
Peyot    21.08.2019, 14:54
Оценка:  0
Peyot
А тебе кацапский бот твои хозяева чеченцы вообще разрешали мнение иметь? сиди там пей своий стекломой наяривай на портрет сралина!!!
VSHIVANKA    21.08.2019, 14:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
СЧИТАТЬ СЕБЯ ПАТРИОТОМ ЛЕГКО.....
А ВОТ СКАКАТЬ , КРИЧАТЬ КРИЧАЛКИ, ЖЕЧЬ ПОКРЫШКИ И ОБЛИВАТЬСЯ МОЧОЙ И ЗЕЛЕНКОЙ ВСЕ УМЕЮТ ?!
ТО ТО ЖЕ.....
А ВЕДЬ Э ТО САМЫЕ ПЕРВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА В ПАТРИОТЫ И АКТИВИСТЫ !!!
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 14:35
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Как тогда 73% проголосовали за очередного маланца?
Peyot    21.08.2019, 14:35
Оценка:  -2
Peyot
из них 73% голосуют за малоросейских клоунов....
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