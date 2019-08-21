83% украинцев считают себя патриотами, - соцопрос
По состоянию на август 2019 года патриотами Украины считают себя 83% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.
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По данным социологов, в этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).
Патриотами себя не ощущают 11% респондентов, а еще 6% опрошенных украинцев затруднились ответить.
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Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%. Больше всего патриотов на Западе - 86%. Согласно данным исследования, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.
Опрос проводился на протяжении 7-12 августа 2019 года. Было опрошено 2000 украинцев методом face-to-face.
Напомним, каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет. Почти половина выезжавших на заработки украинцев не хотят делать это снова из-за психологического дискомфорта в связи с удаленностью от родных.
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А ВОТ СКАКАТЬ , КРИЧАТЬ КРИЧАЛКИ, ЖЕЧЬ ПОКРЫШКИ И ОБЛИВАТЬСЯ МОЧОЙ И ЗЕЛЕНКОЙ ВСЕ УМЕЮТ ?!
ТО ТО ЖЕ.....
А ВЕДЬ Э ТО САМЫЕ ПЕРВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА В ПАТРИОТЫ И АКТИВИСТЫ !!!
СУГС !!!