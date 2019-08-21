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Получившие гражданство от Зеленского грузины попались на разбое

Комментариев: 2
В конце июня президент дал гражданство 14 иностранцам, среди которых оказались трое грузин, задержанных за ограбление.
Задержание иностранцев на Киевщине
Задержание иностранцев на Киевщине
Нацполиция Украины

Задержанные на днях по подозрению в ограблении грузины недавно получили гражданство Украины, пишет Левый берег в среду, 21 августа.

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Согласно указу президента Владимира Зеленского от 27 июня, украинские паспорта получили 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

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На днях в полиции Киевской области сообщили о задержании 43-летнего Мириана Гочадзе, 41-летнего Тенгиза Занадзе и 33-летнего Левана Хуцишвили за разбойное нападение на дом жителя Бориспольского района.

Получившие гражданство задержанные ранее работали в МВД Грузии, а после переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на востоке Украины.

Напомним, в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестные обстреляли транспорт с пассажирами. 

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Теги: Украина, Грузия, ограбление, гражданство, разбой
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Комментариев (2)
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lusyika    21.08.2019, 16:30
Оценка:  0
lusyika
Молодець зельцман! Свого гів*а мало, так воно ще чуже до України пре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boxerogos    21.08.2019, 16:30
Оценка:  +1
Boxerogos
Абдул,Тачи,Тенгиз,Арсланбек,Мераб ,Мамука,Левани...Исконно украинские имена!))))))))))))))))))))
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