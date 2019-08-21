Получившие гражданство от Зеленского грузины попались на разбое

В конце июня президент дал гражданство 14 иностранцам, среди которых оказались трое грузин, задержанных за ограбление.

Задержанные на днях по подозрению в ограблении грузины недавно получили гражданство Украины, пишет Левый берег в среду, 21 августа.

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Согласно указу президента Владимира Зеленского от 27 июня, украинские паспорта получили 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

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На днях в полиции Киевской области сообщили о задержании 43-летнего Мириана Гочадзе, 41-летнего Тенгиза Занадзе и 33-летнего Левана Хуцишвили за разбойное нападение на дом жителя Бориспольского района.

Получившие гражданство задержанные ранее работали в МВД Грузии, а после переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на востоке Украины.

Напомним, в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестные обстреляли транспорт с пассажирами.