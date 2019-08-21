Кабмин согласовал все три кандидатуры глав ОГА от Зе
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Кабмин в среду одобрил предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности председателей Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.
“Согласовали всех трех“, - сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. На должность председателя Винницкой ОГА предложено Владислава Скальского, Запорожской - Виталия Туринока и Ровенской - Виталия Коваля.
Ранее в среду вице-премьер Павел Розенко выразил возмущение, что во время представления этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не было проведено соответствующих конкурсов.
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По его словам, отбор кандидатов происходил кулуарным способом и без общественного обсуждения.
Напомним, ранее сообщалось, что Одесский облсовет возглавил представитель партии Порошенко.
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