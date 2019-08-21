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Кабмин согласовал все три кандидатуры глав ОГА от Зе

Комментариев: 1
Кандидатуры губернаторов подбирались кулуарно и без конкурсов.
Кабмин согласовал трех человек на должности губернаторов
Кабмин согласовал трех человек на должности губернаторов
пресс-служба Кабмина

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Кабмин в среду одобрил предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности председателей Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Согласовали всех трех“, - сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. На должность председателя Винницкой ОГА предложено Владислава Скальского, Запорожской - Виталия Туринока и Ровенской - Виталия Коваля.

Ранее в среду вице-премьер Павел Розенко выразил возмущение, что во время представления этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не было проведено соответствующих конкурсов.

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По его словам, отбор кандидатов происходил кулуарным способом и без общественного обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесский облсовет возглавил представитель партии Порошенко.

 

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Теги: Зеленский, ОГА, Кабмин, губернаторы
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Комментариев (1)
fkrfyfan    21.08.2019, 14:57
Оценка:  +1
fkrfyfan
При хряке поросёнко были обсуждения и конкурс?
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