В Житомире парень кинул кирпич в голову полицейскому

Полицейский получил серьезную травму.

Житель Житомира, к которому пришли сотрудники уголовного розыска с целью проверки, напал на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Инцидент случился 20 августа. Полицейские пришли с визитом к подозреваемому в тяжком преступлении. Между тем, тот начал вести себя агрессивно и пытался сбежать.

25-летний мужчина, увидев, что в дверь его квартиры стучат полицейские, спустился через балкон на нижний этаж и вышел через дверь квартиры знакомой. Оперативники поняли маневры молодого и бросились за ним вдогонку.

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У подъезда его ожидала еще одна работник полиции, которая задержала беглеца на какой-то момент, но он сбил 22-летнюю девушку с ног и побежал. Почувствовав, что следователи его догоняют, молодой бросил кирпич, попав 27-летнему оперативнику в голову. Другой - задержал беглеца, - сообщили в полиции.

За нанесение телесных повреждений сотруднику полиции преступнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом мужчина, нарушивший ПДД, умер на руках у патрульных. Водителю-нарушителю стало плохо во время движения.

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