РФ до конца лета вернет военнопленных моряков в Киев - РосСМИ

По данным источника, списки обмена военнопленными, политзаключенными и осужденными уже почти согласовали.

Украинские моряки могут вернуться в Украину до конца лета EPA/UPG

Читай также: В Лефортово приняли передачи для пяти украинских заключенных

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на свои источники.

По данным лица, близкого к переговорам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом в Украину могут вернуться не только военнопленные украинские моряки.

Издание со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины 11 июля.

Читай также: Политзаключенный Терновский вернулся из РФ в Украину

Обмен удерживаемыми лицами состоится до конца августа. В Украину точно вернутся моряки, но могут вернуться и уже осужденные в РФ лица - те же политзаключенные. Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности подтвердил изданию и украинский дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что пятерых политзаключенных перевезли в СИЗО Лефортово и с шансами готовят к отправке в Украину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.