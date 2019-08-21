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РФ до конца лета вернет военнопленных моряков в Киев - РосСМИ

Комментариев: 3
По данным источника, списки обмена военнопленными, политзаключенными и осужденными уже почти согласовали.
Украинские моряки могут вернуться в Украину до конца лета
Украинские моряки могут вернуться в Украину до конца лета
EPA/UPG

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Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на свои источники.

По данным лица, близкого к переговорам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом в Украину могут вернуться не только военнопленные украинские моряки.

Издание со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины 11 июля.

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Обмен удерживаемыми лицами состоится до конца августа. В Украину точно вернутся моряки, но могут вернуться и уже осужденные в РФ лица - те же политзаключенные. Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности подтвердил изданию и украинский дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что пятерых политзаключенных перевезли в СИЗО Лефортово и с шансами готовят к отправке в Украину.

 

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Теги: политзаключенные, военнопленные, украинцы, РФ, Украина, обмен
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    21.08.2019, 16:28
Оценка:  0
fkrfyfan
Как то хряк поросёнко во время очередного запоя пообещал (чего по пьянки не сделаешь) что моряки вернутся до второго тура выборов
VSHIVANKA    21.08.2019, 15:43
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЕ ЭТИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РОССМИ ОТНОСЯТСЯ К ПЯТОЙ КОЛОННЕ.....
ТАК ЧТО " СЕНСАЦИИ " ОТ НИХ НЕ СТОЯТ И ЛОМАНОГО ГРОША....
УКРОПНЫЕ ЛОДОЧНИКИ БУДУТ СИДЕТЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДО СУДА, ПОТОМ ВИДНО БУДЕТ....
РАСХОДИМСЯ.....)))
Letohradek    21.08.2019, 15:36
Оценка:  -3
Letohradek
Этих вернут, других наловят, и снова будет тягомотина и шантаж ...
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