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В киевской квартире обнаружили мумию пенсионерки

Комментариев: 4
Тело умершего находилось в помещении не менее семи месяцев.
Трупного запаха в подъезде не было слышно
Трупного запаха в подъезде не было слышно
tsn.ua

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Труп женщины, умершей еще в начале 2019 года, обнаружили в одном из домов по ул. Бастионной в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.uа. 

Соседи покойной пенсионерки сообщили, что перестали видеть женщину на улице еще в феврале этого года. Ни родных, ни близких у пожилой женщины не было, поэтому ее исчезновения никого не обеспокоило. О том, что пенсионерка пропала, в полицию заявила только ее подруга.

Прибывшие по указанному адресу 20 августа сотрудники ГСЧС через окно попали в квартиру на втором этаже. Тело хозяйки обнаружили на полу в коридоре.

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В полиции отмечают, что женщина, очевидно, использовала коридор как жилую комнату - там находилось ее кровать. Отсутствие трупного запаха в подъезде следователи объясняют тем, что в помещении были плотно закрыты все окна и двери: свежий воздух внутрь не поступал. Тело умершего отправили на экспертизу.

В подъезде, где расположена квартира мумифицированной пенсионеркой, проживает также народный депутат Анна Гопко.

Как сообщалось 31 июля, женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца.

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Теги: труп, мумия, Киев
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Комментариев (4)
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Meritus    21.08.2019, 16:17
Оценка:  -3
Meritus
Ось вона доля людей похилого віку.
ConcorD    21.08.2019, 16:16
Оценка:  +2
ConcorD
Фу плять! Заразы сколько трупной по вытяжкам распространилось
Кайдаш    21.08.2019, 15:45
Оценка:  +2
Кайдаш
Квартира на Бастионной... Чёрные риэлторы сейчас носом землю рыть начнут...
ConcorD    21.08.2019, 16:12
Оценка:  +4
ConcorD
Носом дырку в опе рыть начнут.
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