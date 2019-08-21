Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заведующий кафедры “Львовской политехники” попался на взятке

Комментариев: 1
Взятку принес студент, который не смог сам сдать сессию.
Заведующий кафедры “Львовской политехники” попался на взятке
Заведующий кафедры “Львовской политехники” попался на взятке
facebook.com/dze.police.ukraine

Во Львове на взятке попался заведующий кафедры Национального университета “Львовская политехника”. Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции.

Читай также: Кабмин уволил топ-чиновника Госгеонедр спустя год после его задержания на взятке

Сообщается, что взятку принес студент, который не смог самостоятельно сдать экзаменационно-зачетную сессию. За 6 тысяч гривен заведующий кафедры обещал поспособствовать закрытию так называемых “хвостов”.

Сотрудника высшего учебного заведения задержали сразу после получения взятки. В рабочем кабинете взяточника изъяли 8,9 тысячи гривен и 850 долларов.

Читай также: "Сдай коррупционера": У Зе обещают обличителям по 10% от суммы взятки

Факт передачи взятки задокументировали. Возбуждено уголовное дело по данному факту. Продолжается следствие.

Напомним, врачей из Института рака задержали за взятки. Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НУ ЛП, взятка, заведующий кафедры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    21.08.2019, 16:07
Оценка:  0
Кайдаш
Писец... Скоро до дворников дойдут... "Дворник Петрович пойман на взятке 100 грамм самогона за качественную уборку автостоянки. В крови Петровича обнаружили 10 промилле алкоголя от предыдущих взяток. Відкрито кримінальне провадження."
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь