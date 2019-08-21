Заведующий кафедры “Львовской политехники” попался на взятке

Взятку принес студент, который не смог сам сдать сессию.

Во Львове на взятке попался заведующий кафедры Национального университета “Львовская политехника”. Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции.

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Сообщается, что взятку принес студент, который не смог самостоятельно сдать экзаменационно-зачетную сессию. За 6 тысяч гривен заведующий кафедры обещал поспособствовать закрытию так называемых “хвостов”.

Сотрудника высшего учебного заведения задержали сразу после получения взятки. В рабочем кабинете взяточника изъяли 8,9 тысячи гривен и 850 долларов.

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Факт передачи взятки задокументировали. Возбуждено уголовное дело по данному факту. Продолжается следствие.

Напомним, врачей из Института рака задержали за взятки. Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.

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